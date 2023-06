Le Mont-sur-Lausanne – Les Montains retrouvent leur cantine chérie Tout juste reconstruit et inauguré, ce lieu de socialisation permet au plateau communal de retrouver une nouvelle vie. Alain Detraz

La cantine du Châtaignier a été reconstruite avec du bois de la région (photo). L’ancienne structure menaçait de s’effondrer. Odile Meylan

Les nouvelles étaient assez alarmantes pour que la Commune du Mont-sur-Lausanne se résolve, en 2019, à condamner sa cantine du Châtaignier. Haut lieu de manifestations, la structure a été reconstruite et vient d’être inaugurée. Une renaissance qui se conjugue avec l’apparition de nouveautés qui promettent une zone de détente et de sports plus animée que jamais.