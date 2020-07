Fête nationale – Les Montreusiens auront droit à quatre 1er Août Fédération de petits villages, Montreux autorise les festivités à Caux, Glion, aux Planches et à Territet, petits villages où le respect des mesures sanitaires est possible. Claude Beda

Alors que nombre de Vaudois seront privés de célébration du 1er Août dans leur commune, les Montreusiens en auront droit à quatre. Dans le contexte sanitaire actuel, la Municipalité renonce à organiser des manifestations susceptibles d’attirer plus de 1000 personnes et rendant impossible le respect des directives sanitaires fédérales. Les manifestations sous le Marché couvert sur les quais ainsi que le feu d’artifice du 31 juillet à Clarens et celui habituellement organisé par l’Association des Intérêts de Montreux-Centre n’auront donc pas lieu.

En revanche, la Municipalité juge que la situation est différente dans les villages, les célébrations attirant un nombre plus restreint de participants. Elle autorise la tenue de festivités d’envergure réduite dans les bourgs qui en ont fait la demande, Caux, Glion, Vieille Ville (bourg des Planches) et Territet. Cela dans le respect des règles de distance sociale et de traçabilité.

Les autres localités de la commune renoncent à organiser une fête nationale. C’est le cas à Clarens, Tavel, Chailly, Brent, Chernex, au Vallon de Villard et aux Avants. À l’accoutumée, Montreux s’enorgueillit de 14 cérémonies du 1er Août dans autant de lieux et de villages.