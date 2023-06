Votation communale – L’écoquartier des Grands-Prés est recalé À 71%, les habitantes et habitants de Montreux acceptent l’initiative «Sauver les Grands-Prés». Le projet immobilier prévu tombe à l’eau au profit d’un parc public. Xavier Crépon

Ce dimanche, les Montreusiens ont préféré favoriser un parc public plutôt qu’un écoquartier de 11 immeubles aux Grands-Prés. DR

Dans la cour de la Villa Mounsey, la tension se fait ressentir. Le dépouillement arrive à bout touchant et les initiants et opposants piétinent d’impatience. En ce jour de votation, l’enjeu est de taille. Les Montreusiens devaient se prononcer sur l’initiative Sauver les Grands-Prés. Elle demandait l’abrogation du plan d’affectation d’un projet d’écoquartier de 11 immeubles avec 232 appartements, à Baugy, non loin de l’entrée d’autoroute ainsi que la création d’un parc public.



Après des mois de campagne, pour le meilleur mais aussi pour le pire avec de nombreux débordements sur les réseaux sociaux, le résultat tombe. Les cris de joie des initiants rompent la relative tranquillité du dimanche après-midi. À plus de 71%, les Montreusiens acceptent à une large majorité l’initiative (4954 oui, 1916 non). Le taux de participation est de 41,3%.