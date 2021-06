Histoire d’ici – 1921 – Les motards mettent pleins gaz à travers la Suisse La course internationale des Six Jours motocyclistes permet aux coureurs et aux marques suisses de se mettre en évidence. Gilles Simond

Les motocyclistes suisses sont des as. Et les fabricants de motocyclettes du pays, principalement les Genevois de Motosacoche et les Jurassiens de Condor, produisent des machines qui font partie des meilleures du monde. Ensemble, ils ont fait la démonstration de leurs qualités en remportant de haute lutte, en 1920, le Trophée international, réservé aux équipes de coureurs montant des machines issues de leur production nationale, lors de la terrible course des Six Jours, disputée au départ de Grenoble. Ce qui vaut à la Suisse le redoutable honneur d’accueillir cette épreuve de régularité et de fiabilité l’année suivante.