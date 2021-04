Nées dans sa cuisine – Les moutardes rock Dudit Jo se fabriquent en toute simplicité À Vevey, Joël Beney propose des recettes originales sans conservateur ni colorant. David Moginier

Joël et son employée Adrienne fabriquent tous les lundis leurs huit variétés de moutarde à l’ancienne. Vanessa Cardoso

On avait croisé Joël Beney il y a deux ans. Le jeune graphiste livrait ses premières moutardes à vélo puisqu’il n’avait pas le permis de conduire. «Je suis en train de le passer», sourit-il. Surtout, sa petite entreprise grandit gentiment, au point qu’il a pu engager une amie de festivals musicaux, Adrienne Monnard, pour l’aider dans la fabrication et la commercialisation de ses moutardes. Et emménager dans un local à Vevey qu’il partage avec un cuisinier. C’est là que, tous les lundis, Adrienne et lui fabriquent et conditionnent les condiments.