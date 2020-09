Pendant des années, on a vu une Suisse conservatrice s’imposer. Cette fois, c’est une Suisse urbaine et de gauche qui a gagné. Une nouvelle tendance?

Ce week-end a été victorieux pour le centre-gauche. Certains résultats sont particulièrement symboliques, comme la défaite de l’UDC et le non à la loi sur la chasse, qui ont vu une Suisse urbaine s’imposer face aux cantons les plus concernés. Certes, la gauche a perdu sur les avions, mais cela s’est joué à un cheveu. Est-ce une nouvelle tendance? La gauche a toujours eu plus de succès dans les référendums que dans les initiatives. En ce sens, il faudra suivre de près le résultat du vote sur l’initiative «Pour les multinationales responsables». Ce sera un test.