Coup de sac dans le Haut-Lac – Les municipaux en place malmenés à Roche Aucun candidat n’a passé la rampe au premier tour. Mais les électeurs ont plébiscité plutôt des nouveaux venus. David Genillard

Le ballottage est général à Roche. Chantal Dervey

Les Rotzérans auraient-ils des envies de changement? Dimanche, le cœur des citoyens a plutôt penché en faveur des nouveaux venus. Seule femme en lice, Aurélie Tulot, du GDSR (Groupement démocratique & social rotzéran), a reçu un large soutien des citoyens. Elle manque l’élection pour trois voix. Derrière elle, Thierry Blanc et Julien Cattin sont dans un mouchoir de poche, à quatre et onze suffrages d’Aurélie Tulot.

Les quatre candidats sortants réalisent un tir groupé aux quatrième, cinquième, sixième et septième rangs. Le ballottage est général. Faut-il voir dans ce résultat un désaveu du travail de la Municipalité en place? Cinquième de l’élection à 25 bulletins seulement de la première place, le syndic Christophe Lanz (Entente communale) répond par la négative: «Nous avons assisté à un fort regain d’intérêt pour la politique à Roche. Alors que nous avons terminé la législature à quatre, faute de candidats, et avec six sièges vacants au Conseil communal, huit noms étaient cette fois sur les listes. Parallèlement, l’Entente communale et le GDSR ont vécu des changements de présidence qui ont redynamisé ces formations. Tout cela a contribué à redistribuer les cartes. C’est une bonne chose.»

«Un vote sanction»

Candidat cette année sous l’étiquette PLR, Rémy Roulet ne partage pas cette analyse: «C’est clairement un vote de sanction. Peut-être avons-nous fait des choix trop directifs? Peut-être que nous aurions dû être davantage à l’écoute des habitants?» L’édile prend en tout cas note du résultat et annonce «tirer un trait sur le deuxième tour».

Pour Aurélie Tulot, le contexte sanitaire a sans doute pesé dans la balance: «D’une manière générale, les gens recherchent le changement, et c’est sans doute ce qui explique ce résultat.» Si tout est encore à jouer à Roche, la candidate estime qu’une redistribution des cartes importante à l’Exécutif ne serait pas de nature à déstabiliser la Commune du Haut-Lac: «Selon les résultats du jour, il resterait deux sortants en place.» Le trio gagnant du jour n’est pas étranger à la politique rotzérane: «Nous sommes tous trois au Conseil communal, nous connaissons les dossiers, les processus…»