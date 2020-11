Divertissement – Les Muppets font leur retour en version 2.0. Disney a donné un coup de jeune aux marionnettes les plus loufoques de la télévision pour toucher un public plus jeune. Lucie Monnat Tamedia (Matin Dimanche)

La série est disponible en version française depuis le 6 novembre. Alamy Stock Photo

Extensions blond platine, épais faux cils et caractère de diva irascible. Piggy la cochonne n’a guère changé mais elle correspond étrangement aux standards modernes de la téléréalité. De fait, sa nouvelle carrière lui va comme un gant: la plus célèbre cochonne de la télé est désormais «influenceuse» et distille conseils mode, beauté et «lifestyle» aux abonnés de sa chaîne YouTube.

On s’abstiendra peut-être d’essayer le «massage aux claques» présenté dans sa dernière vidéo comme un remède miracle antivieillissement, même si ce traitement semble convenir à merveille à l’insupportable cochonne.