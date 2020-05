Expérience physique de l’art – Les musées rouvrent gratis Interrompues parfois en plein succès d’une exposition temporaire ou avant même d’avoir pu la présenter au public, les institutions lausannoises, comme d’autres dans le canton, avaient rendez-vous avec leur public dès ce mardi matin. Il était là, formé avant tout d’amateurs d’art. Florence Millioud-Henriques

à la Collection de l’art brut, les trois premiers visiteurs sont des étudiants en psychologie de l’UNIL venus voir en vrai l’œuvre d’un créateur qu’ils sont en train d’étudier. © Olivier Vogelsang

Surprise, pour certains, la priorité de l’après-confinement passe aussi par une visite au musée! 10 h 56 mardi matin, un couple se présente au Musée de l’Élysée. Le personnel d’accueil n’attend que ça, mais, fébrile, n’ose y croire… Si huit semaines sans une âme qui vive, c’est long pour les musées donnant à voir et à vivre physiquement l’expérience de l’art, ce repos artistique forcé l’était-il aussi pour le public? Il a suffi de deux visiteurs empressés pour lever l’inconnue, l’art appartient aux biens de première nécessité de l’âme, l’humour peut donc prendre le relais.

«On vous attendait, vous avez même quatre minutes d’avance, lance tout sourire une employée de l’institution. Ce sont quand même des conditions assez exceptionnelles, c’est dire si on est content de vous retrouver.» Et c’est encore l’humour de la même employée qui dédramatisera les marquages au sol, déco de chantier inédite dans un musée, mais déco désormais indispensable pour gérer les circulations. «Il faut le voir comme un parcours de gymnastique!» Les points de désinfection en font partie, quelques restrictions aussi – la librairie comme le café rouvriront ultérieurement –, et pour le confort de tous, comme dans d’autres institutions lausannoises, seules cinquante personnes peuvent déambuler simultanément dans les espaces. Ces principes sanitaires acquis, très vite, l’enthousiasme l’emporte.

«On avait hâte. On a soif de culture après ces semaines sans, commente la première visiteuse venue de Vevey avec son mari. Il y a bien eu ces initiatives sur internet, mais ça ne remplace en aucun cas l’expérience physique.» Les visiteurs se suivent – cinq personnes en l’espace de vingt minutes – et se ressemblent, tous des aficionados! «J’avais mis à mon programme cette exposition consacrée à René Burri avant qu’elle ne ferme, et j’ai eu très peur de ne jamais pouvoir la voir (ndlr: prolongations jusqu’au 1er juin), alors ce matin, je me suis dit que c’était le moment», glisse un monsieur, pressé de replonger dans les archives du photographe. Dans la salle attenante, deux Lausannoises s’enthousiasment pour la scénographie, ravies d’être de retour. «Le jour où on a appris leur réouverture, mon amie m’a envoyé un message et nous voilà. Mais il est vrai que nous avons de bonnes habitudes culturelles.» Le profil type des visiteurs croisés lors de cette première journée, tous amateurs convaincus reléguant la gratuité, cadeau de déconfinement des uns ou mesure entérinée il y a longtemps, au second rôle, la plupart des visiteurs n’en prenaient connaissance qu’une fois la porte franchie.

Pas de suspense au MCBA

Mais ce mardi matin, toutes les portes n’ont pas été poussées avec la même ardeur que celles de l’Élysée dont l’expo «René Burri, l’explosion du regard» a été interrompue en plein succès. Plus haut dans la ville, les fortunes sont diverses. Ainsi à la pause de midi, le Musée historique attendait encore son premier visiteur, philosophe. «C’est un jour de semaine et il faut leur laisser un peu de temps.» Juste à côté, le Mudac comptabilisait une entrée – une «dame enthousiaste» – et trompait l’attente… en se préparant à un afflux plus dense, peut-être ce week-end. Suspense!

Ce suspense, le Musée cantonal des beaux-arts – qui ouvre d’abord ses collections puis, dès le 2 juin, son exposition temporaire «Vienne 1900» – n’a pas eu à le vivre. à 9 h 30, deux personnes patientaient déjà devant ses portes ouvrant à 10 h. Dans le hall d’entrée, l’arbre de Penone se retrouve au centre d’une forêt de panneaux de circulation indiquant au visiteur le sens afin d’éviter les croisements. Plus haut dans les salles, l’habituel chuchotement oublié, certaines personnes se saluent en se croisant. Plutôt des retraités, mais pas uniquement. «On s’est dit que, comme on est catalogués dans les vieux, peut-être qu’ici on nous accepterait», plaisante à moitié une Lausannoise qui aurait voulu voir plus de monde pour cette réouverture.

Il y en a un peu à la Collection de l’art brut, mais plus que le nombre, comme partout, la jauge tient aussi dans l’intérêt des visiteurs. Et Joana, Simon et Artur, étudiants en psychologie, en font la démonstration. Arrivés à l’heure de l’ouverture, ils prennent leur temps. «On suit un cours sur l’art brut avec pour objectif un travail sur André Robillard, et même si ce n’était pas une obligation, on a eu envie de venir voir ses œuvres. Ce qui nous a permis de nous rendre compte que rien ne remplace l’expérience physique de l’œuvre, et que même si nous ne sommes pas des habitués des institutions muséales, ce confinement nous a redonné l’envie de les visiter. Cette période nous a rappelé que l’accès à la culture, pris pour un acquis, est en fait très précieux.»