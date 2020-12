Best of des expos à voir – Les musées vaudois sont ouverts Comme ce printemps, nombre d’institutions ont dû fermer pendant un mois alors qu’elles venaient de vernir une nouvelle exposition. Il est temps de se rafraîchir la mémoire et de profiter de ces belles propositions. Florence Millioud-Henriques

La Fondation de l’Hermitage trace un parcours riche, thématique et chronologique de l’histoire du XIXe siècle. Florian Cella

Kiki Smith au MCBA à Lausanne

L’Américaine Kiki Smith au Musée cantonal des beaux-arts, une exposition qui dépasse le cadre de la rétrospective. Florian Cella

L’univers à la fois multiple et indivisible de l’Américaine se déploie comme un charme dans les étages du Musée cantonal des beaux-arts. Ses dessins, peintures, sculptures, tapisseries, évoquent le corps, la femme, la nature. Elles parlent de l’artiste, de tendresse, de douleur. Elles parlent aussi de nous. Kiki Smith croit en l’art comme «en une possibilité d’amener du contenu». L’exposition lui donne raison. www.mcba.ch

Eugène Burnand à l’Espace Graffenried à Aigle

Le peintre vaudois a quitté ses quartiers de Moudon pour une escapade «À travers champs» sur les cimaises de l’Espace Graffenried. Une opportunité pour prendre du bon temps et se laisser guider par le pinceau de Burnand caressant les paysages et les âmes d’un trait naturaliste. wwww.espacegraffenried.ch

Mathieu Asselin à la Ferme des Tilleuls à Renens

Célébré aux Rencontres d’Arles, le travail du Français est à voir à Renens. FERME DES TILLEULS

L’artiste français s’épanouit dans le champ de l’investigation. Il a mené une enquête pendant plusieurs années sur Monsanto. L’expo compte un volet sur l’usage en Suisse des pesticides. www.fermedestilleuls.ch

Rock me baby à Yverdon

La machine mythique donne lieu à plusieurs expositions très différentes. Philippe Maeder

Objet mythique né dans les usines du Nord vaudois devenu la compagne des anonymes comme des écrivains célèbres, la machine à écrire Hermès Baby se raconte en quatre expositions. Si le Musée d’Yverdon retrace son histoire et son expansion dans le monde, les plasticiens invités par le Centre d’art contemporain la décontextualisent pour lui faire dire d’autres histoires, qu’elle produise des mots, des concepts ou des images. Pour compléter ce regard croisé sur la machine à écrire qui en a vu de toutes les couleurs, la Maison d’ailleurs va aussi l’installer sur son terrain en la confrontant à la culture populaire et à la science-fiction. La quatrième exposition ouvrira début 2021 à la Bibliothèque publique et scolaire. www.rockmebaby.ch

Exotic! au Palais de Rumine à Lausanne

Après Cosmos, les locataires du Palais de Rumine présentent Exotic! ATS

L’ailleurs n’est pas si inatteignable, même en ce moment, il est dans «Exotic!», l’exposition qui rassemble toutes les forces muséales du Palais de Rumine pour regarder cet ailleurs en Suisse et pendant la période du siècle des Lumières. www.palaisderumine.ch

Trois femmes au Musée Jenisch à Vevey

Avec le travail photographique sensible et métissé de Monique Jacot exposé à l’étage, il y a même quatre femmes en ce moment au Musée Jenisch! Au rez, l’œuvre de Marguerite Burnat-Provins, artiste plurielle et pluridisciplinaire, trouve des résonances contemporaines avec les singularités de Christine Sefolosha et de Sandrine Pelletier dans un musée qu’on n’a plus envie de quitter. www.museejenisch.ch

Arts et cinéma à la Fondation de l’Hermitage

Décalée de quelques mois en raison de la première vague, l’exposition avait pu être montée pendant l’été (photo) et avait même pu être enrichie. Florian Cella

Le clap de départ a lieu au XIXe siècle pour raconter les liens entre les peintres, les photographes et l’image qui va se mettre en mouvement. La Fondation de l’Hermitage trace un parcours riche, thématique et chronologique de cette histoire toujours en train de s’écrire. Un panorama rythmé par des effets miroir mais aussi par de subtiles résonances entre les arts. www.fondation-hermitage.ch