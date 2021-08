Lutte contre le Covid-19 – Les musées veulent pouvoir accueillir les visiteurs sans certificat Après les annonces du Conseil fédéral, et la possible extension du certificat sanitaire aux lieux culturels, les musées ne sont pas enthousiastes. Et ils soutiennent l’appel à la vaccination.

Les musées veulent continuer à recevoir les visiteurs sans certificat, pour autant qu’ils respectent les plans de protection, indique vendredi l’Association des musées suisses. Dans le même temps, elle soutient l’appel à la vaccination.

Le certificat est une option utile pour les musées ainsi que pour toutes les institutions culturelles lorsqu’elles organisent des événements avec un large public. Toutefois, l’AMS plaide pour que les plans de protection déjà éprouvés puissent continuer à être utilisés pour les visites normales au musée.

Éviter d’exclure une partie du public

Exclure une partie du public comme les groupes scolaires serait contraire à la mission fondamentale, a expliqué Katharina Korsunsky, secrétaire générale de l’ASM à Keystone-ATS. Des mesures efficaces telles que le maintien d’une distance de sécurité et l’obligation du port du masque peuvent facilement être mises en œuvre dans les musées, les châteaux et les jardins botaniques et zoologiques.

Dans l’ensemble, les milieux culturels sont partagés. Les salles qui accueillent des personnes de moins de 30 ans ne sont pas favorables à cette mesure, car peu de personnes dans cette tranche d’âge sont vaccinées. D’autres lieux par contre plébiscitent le certificat Covid: un gage de sécurité pour leur public prudent.

Mercredi, le Conseil fédéral a annoncé son projet d’étendre l’usage du certificat Covid pour aller au restaurant, au musée, au cinéma ou aux concerts. Cette mesure, qui se veut préventive, est en consultation jusqu’au 30 août. Aucune date d’entrée en vigueur n’est prévue pour l’instant.

