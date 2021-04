Radicalisation religieuse – Les musulmans vaudois s’emparent de la prévention Combattre l’extrémisme avant qu’il ne devienne violent passe par les communautés. Depuis peu, elles empoignent le sujet, au-delà de leurs divisions. Chloé Banerjee-Din

Naïma Serroukh, de l’association biennoise Tasamouh, et Ousseini-Kaka Maman, juriste et imam à Gland, font tous deux partie du groupe d’accompagnement créé par l’ Union vaudoise des associations musulmanes . Florian Cella

Comment empêcher des jeunes de dériver dans l’extrémisme au point de passer à l’acte? Le meurtre à caractère islamiste commis à Morges en septembre dernier a rappelé que le risque était bien là. Ces dernières années, la Confédération et les Cantons, dont Vaud, ont fourbi leurs armes en matière de prévention de la radicalisation. Mais qu’en est-il des communautés musulmanes vaudoises? Depuis quelques mois, elles ont empoigné le sujet, malgré leur diversité et leurs divergences.

Colloques et groupe d’écoute

Sans en faire étalage, au printemps 2020, l’Union vaudoise des associations musulmanes (UVAM) a lancé un groupe d’accompagnement pour les jeunes «en difficultés». Celui-ci propose une écoute sur des thèmes qui vont des conflits familiaux à la rupture scolaire. Mais il peut aussi être appelé en cas de «déviances religieuses ou sectaires». Sur le flyer de ce nouveau service, le mot radicalisation n’apparaît pas: trop sensible et stigmatisant. Pour le lancer, l’UVAM n’en a pas moins bénéficié d’une subvention de 60’000 francs de la Confédération dans le cadre de son plan d’action national contre la radicalisation et l’extrémisme violent (voir encadré).