Transport sur route – Les mythiques bus Greyhound passent en mains allemandes Pour 172 millions de dollars, Flixmobility prend le contrôle de la société de transport permettant de traverser les États-Unis de long en large. Olivier Wurlod

Les Anglais avaient déjà tenté de redorer le blason des bus Greyhound. Désormais, ce sont les Allemands qui s’y collent. AP Photo/Eric Gay, File

Depuis plus d’un siècle, ils traversent les États-Unis d’est en ouest. Les Bus Greyhound sont même entrés dans la légende grâce à Hollywood. Longtemps gris argenté, – aujourd’hui gris bleu –, ils ont été immortalisés dans de nombreuses émissions TV et plusieurs films tels que «Shawshank Redemption», «Midnight Cowboy» ou «Batman: The Dark Knight Rises».

En mains britanniques depuis plusieurs années (celles de FirstGroup), le destin des bus iconiques passe désormais entre celles de Flixmobility, la start-up allemande derrière la marque Flixbus. Plutôt que de poursuivre son attaque frontale démarrée contre Greyhound en 2018, la jeune pousse germanique a décidé de sortir le chéquier pour s’emparer de son concurrent nord américain. Pour 172 millions de dollars, c’est elle qui se chargera d’exploiter les 2400 destinations couvertes actuellement par Greyhound et de transporter ses 16 millions de passagers annuels.