Quel est le point commun entre un mème, une œuvre d’art crypto et l’image d’un chaton? Pour Armin Blasbichler, architecte, artiste et expert en blockchain, il s’agit d’une promesse de valeur qui redéfinit la croissance institutionnelle.

Art et blockchain

Acteur de cette sous-culture éprise de technologie, Armin Blasbichler a été parmi les premiers à dépenser de l’argent pour l’achat de JPEG via la blockchain. Aujourd’hui, les NFT sont passés d’une simple expérience technologique à un marché valant plusieurs milliards. C’est un phénomène qui redéfinit non seulement les mécanismes du marché, mais aussi ses valeurs.

Est-ce du vent ou notre future réalité? Pour l’artiste bâlois, passionné de bitcoin et collectionneur d’art NFT, l’adoption de la technologie blockchain n’est pas une option, mais une nécessité. Pour les institutions culturelles, elle offre un potentiel auparavant inexploité allant bien au-delà d’un site web branché ou d’une nouvelle application: la création de valeurs sociétales et financières à travers des modèles de gouvernance ouverts et décentralisés.