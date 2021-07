Suisse – Les niveaux des lacs sont restés plus ou moins stables La situation autour des lacs et des cours d’eau restait tendue samedi matin, mais stable. Malgré quelques pluies tombées durant la nuit, les niveaux des lacs de Bienne, Thoune et des Quatre-Cantons n’ont que peu évolué.

La situation semble se stabiliser à Lucerne. KEYSTONE/URS FLUEELER

Les lacs de Bienne, Thoune et des Quatre-Cantons étaient toujours classés samedi matin par l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) en danger très fort, le degré maximal (5). L’alerte de crue était encore de degré 4 pour le lac Léman, celui de Neuchâtel et de Zurich. Selon l’OFEV, le niveau des lacs devrait rester élevé ces prochains jours et ne baisser que lentement.

Samedi à 05 h 00, le niveau du lac de Bienne (BE) était redescendu de deux centimètres, à 430,92 mètres, après avoir dépassé de 59 cm le niveau de crue vendredi soir. À Neuchâtel en revanche, il a continué à augmenter, gagnant encore 4 cm, à 430,54 mètres.

Le lac des Quatre-Cantons qui avait inondé la Schwanenplatz, la place du centre-ville de Lucerne, est resté, lui, plus ou moins stable à 434,93 mètres.

Dommages limités

Interrogé dans La Liberté et ses journaux partenaires, Antoine Magnollay, collaborateur scientifique à l’OFEV, constate que la situation actuelle semble moins «grave» que celle de 2005. Si le débit des cours d’eau a été moins fort en 2021, le niveau des lacs est comparable à celui de 2005, ajoute-t-il.

M. Magnollay souligne que les mesures prises par les autorités après 2005 ont permis de limiter les dommages. «Grâce aux cartes des dangers, nous n’avons pas été surpris par des débordements là où on ne s’y attendait pas».

Les équipements mobiles, comme les sacs de sable ou les digues mobiles, ont pu être placés pour sécuriser les rives, remarque-t-il. «Ce type de catastrophe requiert surtout des moyens organisationnels et humains. Sur ce point, les résultats sont plutôt positifs».

