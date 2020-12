Fêtes et solidarité – Les Noëls des démunis sont bouleversés par la pandémie La Ville d’Yverdon est contrainte d’annuler la manifestation Noël Ensemble. À Lausanne et Renens, l’association Objectif Cœur se réinvente et distribuera des repas et un brin de chaleur. Antoine Hürlimann

Dans la salle de spectacles de Renens, l’Association Objectif Cœur est en plein préparatifs. PATRICK MARTIN

Ces repas de Noël d’un autre genre ont, d’ordinaire, une saveur qui rassasie l’âme. Cette année, espérons qu’ils ne laisseront pas en bouche un goût trop amer. À cause de la pandémie, les manifestations solidaires, à l’intention des démunis et des personnes esseulées, sont chamboulées partout dans le canton. La Ville d’Yverdon a par exemple dû renoncer à l’organisation de Noël Ensemble, à la Marive. Un événement qui a réuni plus de 700 individus – dont 200 enfants qui étaient tous repartis avec un cadeau – en 2019, soit 400 de plus que sept ans auparavant, lors de la première édition.