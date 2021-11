Pour le premier semestre 2021, les données de l’Office fédéral des routes sont sans appel. Avec 5327 victimes, le vélo a détrôné les accidentés à moto (3565 personnes touchées). Tout le monde l’aura constaté, la période pandémique du Covid a fait exploser l’usage des vélos et des trottinettes simples ou électriques.

Comme une forme d’accompagnement, les autorités ont multiplié les pistes pour deux-roues, hors et dans l’agglomération. De ce fait, les voies destinées aux automobiles, aux bus et aux camions se sont rétrécies à vue d’œil. Encore une fois, nos autorités ont fait preuve de réactivité et non de proactivité. Ces pistes cyclables ont fleuri au gré de la mode du «moins de voitures» et sans planification anticipée.

«Les deux-roues prennent la place sans vergogne, dans une anarchie très désagréable.»

En milieu urbain, il n’est pas difficile de comprendre que la voiture, responsable de la pollution sonore et de la mauvaise qualité de l’air, est de moins en moins désirée, ralentie jusqu’à 30 km/h et empêchée de circuler. Alors les deux-roues prennent la place sans vergogne, dans une anarchie très désagréable.

Ces deux-roues ont tous les droits. Passer au rouge sans craindre le radar, car sans plaques identifiables, doubler à droite sans attention, emprunter les passages réservés aux piétons et se déplacer à grande vitesse pour ceux qui roulent électriquement, et souvent sans casque. Au nom d’une liberté retrouvée, tout devient permis aux «nombrilistes» à deux roues. La voiture étant bannie, les autorités ferment les yeux sur ces vélos suréquipés à l’avant comme à l’arrière. Que dire de la sécurité des enfants dans ces cariquelles d’un nouveau genre!

Nous sommes tous victimes des comportements arbitraires et répétitifs de ces nouveaux conducteurs qui imposent leur loi sur la voie publique. Est-ce normal? Non.

Nos autorités sont une fois de plus dépassées par ce phénomène. Elles tentent de répondre à cette poussée qui, au demeurant, devrait être une bonne chose pour l’air que l’on respire et pour la quiétude. Mais pas comme ça! Il faut penser aux victimes, pas toutes responsables d’incivilités au Code de la route. Il semble urgent de faire respecter les règles de base de la circulation en ville, pour une cohabitation intelligente.

La vitesse, mais aussi le bruit

La voiture restera le moyen de transport le plus commode. Elle va s’électrifier davantage et ne disparaîtra pas. Alors pourquoi ne pas l’accepter et réfléchir à permettre, sans dégâts supplémentaires, des transports multimodaux en milieu urbain? Les autorités doivent arrêter de diaboliser la voiture. Si le 30 km/h doit faire faire moins de bruit aux voitures, que dire du boguet, ce vélomoteur qui roule à la bonne vitesse, mais dans un vacarme tout aussi insupportable à minuit?

Dans cette période plutôt délicate, il est impératif de retrouver un peu de bon sens et de sérieux pour vivre ensemble sans se monter les uns contre les autres. Nous devons tous faire des efforts et mettre la raison collective avant le repli afin d’exclure un égoïsme mal placé pour soi-disant sauver la planète.

Dr Éric Davalle
Directeur d'ExMDI

