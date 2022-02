Prix de Lausanne – Les noms des lauréats dévoilés La premier prix revient à l’Américain Darrion Sellman, 17 ans. Les sessions ont été vues plus de 334'000 fois.

Darrion Sellman des Etats-Unis, gagnant de la 1ère bourse, exécute sa variation classique lors de la finale du 50ème Prix de Lausanne au 2m2c Montreux Music & Convention Centre samedi. KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD

Sept danseurs se sont distingués lors du Prix de Lausanne et ont été récompensés samedi. Ils recevront une bourse qui doit leur permettre d’intégrer une des écoles ou compagnies partenaires de la manifestation.

La premier prix revient à l’Américain Darrion Sellman, 17 ans. Le prix du public a été remis à la Turque Yasemin Kayabay, 15 ans et le prix du public web, co-organisé avec Arte Concert, à la Brésilienne Luciana Sagioro, 15 ans également, indiquent les organisateurs. Le Français Dorain Plasse, 18 ans, emporte lui le Prix d’interprétation comtemporaine.

Les autres lauréats sont originaires du Japon, de la Chine et tous sont âgés de 15 à 18 ans. Au total, 70 jeunes danseurs de 16 nationalités ont pris part à l'édition 2022 de ce concours international, créé en 1973.

Sessions vues plus de 334'000 fois

Cette année, les sessions quotidiennes – près de 7 heures de direct par jour – et les sélections ont été vues plus de 334'000 fois sur ARTE Concert et le site du Prix de Lausanne. Le concours a également été retransmis en Chine et commenté par Chi Cao, le lauréat du concours en 1994.

Les 5 finalistes d’un nouveau programme chorégraphique «Young Creation Award» ont dévoilé leurs chorégraphies originales mercredi dernier. Le Jury du Prix de Lausanne a délibéré et les deux gagnants ont été annoncés lors de l’intermède de la Finale. Les gagnants sont l’Australienne Milla Loock de l’École du Ballet de Hambourg John Neumeier et l’Italienne Luca Branca de l’Académie Princesse Grace.

Comme en 2020, la manifestation s’est tenue à Montreux (VD) en raison de travaux au Théâtre de Beaulieu après une édition en ligne l’an dernier. Elle retournera dans ses murs lausannois pour l’édition 2023 pour y fêter son cinquantenaire.

Luciana Sagioro du Brésil, gagnante de la 3ème bourse et lauréate du prix coup de cœur du public, interprète sa variation contemporaine lors de la finale de la 50ème édition du Prix de Lausanne au Montreux Music & Convention Centre samedi. KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD Tsukino Tanaka du Japon, lauréate de la 2ème bourse et du prix du meilleur talent suisse, exécute sa variation contemporaine lors de la finale de la 50ème édition du Prix de Lausanne au 2m2c Montreux Music & Convention Centre samedi. KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD 1 / 2

ATS

