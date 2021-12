Nuisances sonores à Lausanne – Les normes sont respectées à l’aéroport de la Blécherette, selon Berne

Interpellé par la conseillère nationale Sophie Michaud Gigon (Vert-e-s/VD), le Conseil fédéral a pris position en faveur de l’aéroport de la Blécherette à Lausanne. Il juge notamment que les normes en matière de bruit sont respectées.

La réponse du Conseil fédéral, comme le révèle jeudi Le Temps, se réfère aux analyses du trafic aérien en 2020. Réalisées par l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC), elles montrent que «l’exposition au bruit est actuellement inférieure de près de trois décibels à la valeur mentionnée dans le cadastre du bruit», écrit le Conseil fédéral. Et d’ajouter que «rien ne permet aujourd’hui de conclure que les exigences ne sont pas respectées.»

Dans son interpellation, déposée en septembre, Sophie Michaud Gigon s’inquiétait aussi de la hausse des mouvements effectués hors des heures d’ouverture usuelles de l’aéroport. Or selon le Conseil fédéral, le nombre de dérogations accordé pour ce type de vols s’est stabilisé à 21 en 2020, après avoir dépassé les 40 en 2018 et 2019.

Le Conseil fédéral répond aussi au sujet des Pilatus PC-12, des avions reconnus comme étant particulièrement bruyants. «Le PC-12 produit un certain niveau sonore qui est toutefois inférieur de huit décibels à la valeur limite déterminante pour la certification», écrit-il.

Le calcul de l’exposition au bruit pour la Blécherette «prend également en compte des avions nettement plus bruyants qui ne se posent qu’occasionnellement, voire jamais, sur l’aérodrome», poursuit le Conseil fédéral.

Interrogée par Le Temps, Sophie Michaud Gigon dit espérer que l’OFAC porte désormais «une oreille plus attentive aux considérations locales, d’autant plus avec un nord-ouest lausannois en telle mutation», avec la construction de l’écoquartier géant des Plaines-du-Loup (8000 nouveaux habitants à terme).

Livre blanc

De son côté, le président de l’Association de défense des riverains de la Blécherette (ADRB), Alain Faucherre, dénonce «un problème de neutralité» entre l’OFAC et cet aéroport. «Une chose est sûre, nous n’allons pas en rester là: nous attendons plus de sérieux au niveau régional», a-t-il dit, s’en remettant aux autorités cantonales et communales.

Pour mémoire, l’ADRB et la section vaudoise de l’Association transports et environnement (ATE Vaud) ont publié en septembre un livre blanc très critique. Celui-ci dénonce notamment le fait que la réglementation sur le seuil des niveaux sonores admissibles par l’OFAC (le cadastre bruit) ne prenne en compte que l’environnement immédiat de l’aéroport, et surtout que ce cadastre date de 2001.