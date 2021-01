Mobilité douce en campagne – Les nouveaux 100 km de bandes cyclables irritent la droite Les députés UDC et PLR craignent que les bandes provisoires aménagées l’été dernier sur les routes cantonales créent de l’insécurité, empiètent sur les terres agricoles et finissent par coûter cher. Mathieu Signorell

À l’heure actuelle, de nombreuses bandes ou pistes cyclables se terminent à la sortie des villes et des agglomérations. Le Conseil d’État veut en voir davantage sur les routes cantonales entre localités. Olivier Allenspach

Début juin 2020, le Conseil d’État annonçait la création de 100 km de bandes cyclables provisoires sur les routes cantonales. On était alors quelques semaines après le déconfinement et le but était d’éviter de voir bondir le nombre de voitures sur les routes. Seulement voilà, l’idée irrite les députés de droite et le Grand Conseil se prononcera à ce sujet dans les semaines à venir.

À la base du débat à venir au parlement, c’est la députée Verte Anne-Laure Botteron qui voulait s’assurer, via un postulat, que ces infrastructures soient pérennisées et que d’autres, nouvelles, soient créées. Car jusqu’à l’été dernier, seuls 60 km des routes cantonales étaient équipés de bandes cyclables. Les rapports de commission montrent la méfiance des élus de l’UDC et du PLR.