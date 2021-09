L’invité - Les nouvelles discriminations de la pensée unique

La pression sociétale pour l’abolition de toute discrimination est actuellement très forte. Et la pensée unique semble parfois l’emporter sur les arguments rationnels, ce qui rend la conversation citoyenne par rapport au «mariage pour tous» difficile. Voici, pour permettre aux votants de se forger une opinion, quelques particularités de la nouvelle loi proposée.

Lire aussi: L’invité – David Raedler: une égalité qui participe à la protection de toutes les familles

Le «mariage pour tous» (MPT) proposé accordera aux couples de femmes l’accès à la procréation médicalement assistée (PMA), mais pas aux couples d’hommes. Le législateur n’a pas visé l’équité de droit entre différentes formes de mariage, mais crée ici une nouvelle discrimination et entrouvre une porte aux revendications plus poussées liées à la PMA (mères porteuses, don d’ovule).

«Le parlement fait ainsi fi des besoins et des droits des enfants concernés et ferme les yeux sur les conséquences prévisibles.»

Afin d’ouvrir la PMA à une partie des couples homosexuels, il a fallu réinterpréter l’infertilité comme «un vœu non exaucé d’avoir un enfant», indépendamment de l’existence ou non d’un potentiel biologique. Il sera dès lors difficile de refuser des sollicitations d’individus qui demanderont d’exaucer médicalement leur souhait personnel de progéniture, sans vouloir l’élever avec un partenaire. Le parlement fait ainsi fi des besoins et des droits des enfants concernés et ferme les yeux sur les conséquences prévisibles. S’il est vrai que de plus en plus d’enfants naissent en dehors d’un couple fonctionnel et grandissent avec des personnes de référence intermittentes, faut-il que l’État encourage ce développement?

Autre avantage du MPT pour les couples de femmes: la rente de veuve. Cette rente avait été instaurée pour les femmes qui, ayant réduit leur activité professionnelle pour s’occuper des enfants, se retrouvent sans subsistance après le décès de leur mari. L’accorder aux survivantes des couples de femmes est discriminatoire à plusieurs égards; et là aussi, les couples d’hommes restent les mains vides… Sans parler du coût supplémentaire que cela représente pour l’AVS, charge que nous devrons tous supporter. L’affirmation «on n’enlève rien à personne en autorisant le mariage pour tous» est de ce fait clairement fausse!

Projet inabouti

Le seul aspect sous lequel le MPT réduit les discriminations est qu’il dissocie l’état civil de l’orientation sexuelle, ce qui peut être utile dans certaines régions de la planète. Le même résultat pourrait cependant être atteint sans nouvelles inégalités, par exemple en ouvrant le pacs actuel à des couples hétérosexuels.

Le projet de MPT proposé est inabouti, crée de nouvelles discriminations et ouvre la porte à des dérives prévisibles de la PMA et coûteuses pour l’AVS. La réforme du pacs serait plus prometteuse pour effectivement éradiquer les discriminations au lieu d’en créer de nouvelles. Renvoyons ce texte au parlement en votant non au «mariage pour tous»!

François Bachmann Afficher plus Président du Parti évangélique (PEV) Vaud

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.