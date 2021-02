Les musées rouvrent le mardi 2 mars – Les nouvelles expositions à découvrir à dans le canton La plupart devaient ouvrir au moment où le Conseil fédéral a décidé de la fermeture des musées. Prêts depuis un ou deux mois, ces accrochages vaudois n’attendent donc que la rencontre avec leur public. Florence Millioud-Henriques

Géographie perdue, une œuvre de François Burland de l’exposition «Checkpoint» à la Ferme des Tilleuls à Renens. Ferme des Tilleuls

«Checkpoint» à la Ferme des Tilleuls à Renens

«African Queen», une photographie d’Audrey Cavelius réalisée lors d’un atelier avec de jeunes migrants appelés à vivre une transformation autour d’un rêve, d’un cauchemar ou d’une peur. Audrey Cavelius

Le parcours tracé à la Ferme des Tilleuls par François Burland, Audrey Cavelius, Stanislas Delarue et l’Agence des chemins perdus se vit sans détour et ouvre des horizons, même les plus sombres, dans cette exposition collective qui s’impose comme un véritable carrefour entre les pratiques artistiques et les géographies personnelles. Réalisée avec de jeunes migrants non accompagnés et à partir de leurs récits de vie, elle bouleverse autant qu’elle énergise!