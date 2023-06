Dérèglement climatique – Les nuages de fumée du Canada ont atteint l’Europe Le panache de fumée provoqué par les feux de forêt en Amérique du Nord a gagné le ciel européen. Il ne devrait pas affecter la qualité de l’air. Etonam Ahianyo , AFP

Les habitants de Montréal ne peuvent plus fréquenter les piscines, pataugeoires et plateaux sportifs extérieurs, qui ont dû fermer. AFP/ANDREJ IVANOV

Le Canada n’en peut plus des feux de forêt et de leurs nuages de fumée. Alors que plusieurs villes sont aux prises avec d’intenses incendies, Montréal s’est vu recouverte ce dimanche d’un voile de fumée âcre.



Il y avait tellement de particules fines dans la principale ville du Québec que la mégapole a été classée ville ayant la pire qualité de l’air au monde par IQAir, une entreprise suisse spécialisée dans l’étude des polluants atmosphériques. La situation est telle que les masques ont dû faire leur retour sur les visages des Canadiens.

Bien que situés à des milliers de kilomètres du Canada, avons-nous des raisons de craindre que cette fumée atteigne le ciel européen? Un internaute, se présentant comme spécialiste en agroclimatologie, a sonné l’alerte ce dimanche 25 juin.



«Un monstrueux nuage de cendre des forêts canadiennes est en train de traverser l’Atlantique, écrit Serge Zaka, dans un tweet. J’ai l’habitude des trucs complètement délirants, mais je suis étonné par sa densité. Il est parfaitement visible depuis l’espace! Il devrait nous atteindre dans quelques heures.»

«Un monstrueux nuage»

Interrogé par l’AFP, l’observatoire européen Copernicus a confirme que la fumée des incendies sans précédent au Canada a atteint lundi l’ouest de l’Europe. Mais la bonne nouvelle est que les particules fines qu’elle contient circulent à plusieurs kilomètres d’altitude. Il est donc «peu probable», selon l’observatoire, qu’elles aient un impact sur la qualité de l’air en Europe.

«Le panache de fumée atteint la péninsule Ibérique ainsi que l’Irlande et le Royaume-Uni, et finira par traverser la France, les pays du Benelux, l’Allemagne avant de poursuivre plus à l’est», a précisé lundi Mark Parrington, scientifique au Service de surveillance de l’atmosphère de Copernicus (CAMS).



«Nos prévisions», établies à partir d’observations par satellite, «montrent des valeurs élevées de concentrations d’aérosols […] à travers l’Atlantique, mais principalement à des altitudes très élevées et il est peu probable que cela ait un impact sur la qualité de l’air en Europe», a-t-il ajouté.

Fortes concentrations d’aérosols

Ces aérosols désignent les particules fines en suspension dans cette fumée d’incendie, composée notamment de monoxyde de carbone, un «produit de combustion incomplète» dont la «durée de vie atmosphérique d’environ un mois» en fait un «très bon traceur du transport des fumées», a souligné le scientifique.

Le coup est dur au Canada. Les piscines, pataugeoires et plateaux sportifs extérieurs de Montréal ont été priés de rester portes closes.





Rien que le Québec est actuellement confronté à 81 feux de forêt actifs, dont 27 considérés comme hors de contrôle. Le temps sec et des températures élevées ont favorisé la progression de plusieurs foyers ce week-end.

L’importance de la fumée rend particulièrement difficiles les interventions des avions-citernes et des hélicoptères. Et plus rien ne semble limiter le voyage de la fumée par-delà les frontières.

