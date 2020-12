Grogne à Bex – Les nuisances de l’usine de recyclage irritent les voisins Une pétition demande de nouvelles analyses des émissions et du bruit générés par l’activité de Thommen. La direction indique respecter les normes. David Genillard

Connue dans la région sous le nom de Cablofer depuis 1972, l’usine a été renommée Thommen S.A. Bex au début de l’année. Chantal Dervey

Recyclage et introspection au milieu des plantes ne font pas bon ménage. Las des nuisances provoquées par l’usine de tri voisine Thommen S.A. Bex (connue dans la région depuis 1972 sous le nom de Cablofer), les propriétaires des jardins du Diable vert ont lancé une pétition. Celle-ci a été remise à la Municipalité en novembre, munie de 220 signatures.

«Depuis plusieurs mois, on remarque une augmentation du bruit et des émissions de poussières et particules fines, relève Dominique Mottet. Cette situation nuit à la qualité de vie des riverains et des promeneurs.» Le texte demande que soient conduites de nouvelles analyses neutres. «Notre but n’est pas d’empêcher Thommen de travailler, mais d’obtenir des réponses sur ces nuisances.»

L’association écologiste Chablair confirme que des plaintes remontent régulièrement jusqu’à elle au sujet de l’entreprise. «Nous avons écrit à la Direction générale vaudoise de l’environnement il y a plusieurs années, signale sa présidente, Carole Morisod. On nous a répondu que des améliorations étaient en cours. Nous avons demandé à recevoir les résultats des expertises, mais sans succès.»

Celles-ci montrent que l’usine qui traite notamment ferraille, batteries, ou gravats est dans les clous, assure Sébastien Repetti, directeur opérationnel du groupe Thommen. «Pour obtenir notre permis d’exploiter, nous avons dû réaliser des analyses de nos émissions, notamment pour la protection de nos collaborateurs. Les plus récentes datent de 2018. Les normes sont respectées. Et nous répondons également aux exigences en matière de bruit.»

«Nous améliorons en continu nous installations, mais nous ne pouvons pas amener les nuisances à zéro.» Sébastien Repetti, directeur opérationnel du groupe Thommen

L’activité du site, rebaptisé en janvier dernier Thommen S.A. Bex par souci d’uniformiser l’identité des 10 usines exploitées en Suisse a-t-elle été modifiée ces derniers mois? «Les matières traitées sont identiques, répond le responsable. Quant au volume, il a baissé d’environ 15% depuis deux ans.»

La société argovienne en a informé la Municipalité il y a quelques jours: elle n’entend pas à ce stade prendre des mesures supplémentaires. «Nous comprenons et regrettons les désagréments que génère notre activité. Nous sommes à l’écoute des habitants et avons eu des contacts réguliers avec les pétitionnaires. Nous améliorons en continu nous installations, en fonction des avancées techniques, mais nous ne pouvons pas amener les nuisances à zéro.»