Économie en Suisse - Les nuitées hôtelières devraient avoir progressé en septembre

Le nombre de nuitées hôtelières devrait avoir crû en septembre en Suisse, porté par le retour des touristes étrangers, selon les premières estimations publiées par l’Office fédéral de la statistique (OFS).

En septembre, le nombre de nuitées dans l’hôtellerie suisse devrait avoir grimpé de 22,9% sur un an, d’après les statistiques expérimentales Hesta rendues publiques lundi. Douze mois auparavant, 2,66 millions de nuitées avaient été comptabilisées dans les établissements du pays, soit un recul de plus de 28% par rapport à septembre 2019.

Ce rebond de près de 23% sur un an serait avant tout à mettre sur le compte des voyageurs étrangers (+90,7%). Un an plus tôt, le secteur était toujours fortement pénalisé par les restrictions de déplacement liées à la pandémie de coronavirus. Les touristes étrangers avaient été à l’origine d’à peine 638’000 nuitées (-68,5%).

Le mois dernier, les Suisses devraient être à l’origine de 2,3% nuitées de plus, après 2 millions d’unités enregistrées en septembre 2020.

De janvier à août 2021, l’hôtellerie a enregistré 19,2 millions de nuitées, soit une hausse de 15,1%, ce qui correspond à 2,5 millions de nuitées supplémentaires par rapport à la même période de l’année précédente.

Cette enquête statistique est basée sur une majorité de données récoltées directement auprès des hôtels, précise l’OFS. Afin de pouvoir réaliser des estimations à un stade précoce de la collecte, une procédure d’extrapolation expérimentale est utilisée pour le traitement de la non-réponse.

Les chiffres provisoires de l’hébergement touristique de septembre seront publiés le 4 novembre.

