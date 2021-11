Grâce aux touristes étrangers – Les nuitées hôtelières suisses en augmentation Les établissements hôteliers helvétiques observent une progression des nuitées de 22,5% sur un an, selon les derniers chiffres de l’Office fédéral de la statistique (OFS).

Les Américains ont été presque dix fois plus nombreux à séjourner dans les hôtels helvétiques en septembre 2021 qu’il y a une année. KEYSTONE

Les visiteurs en provenance de l’étranger ont totalisé 1,2 million de nuitées, en hausse de 86,2%, alors que la progression du côté des touristes suisses s’est avérée beaucoup plus modeste, avec une hausse de 3% à 2,1 millions de nuitées.

Sur neuf mois, la tendance est inverse: les visiteurs étrangers ont accusé un recul de 6,8%, tandis que les résidents suisses montrent une progression de 27,6%. Entre janvier et septembre, la hausse a atteint 16,1% à 22,47 millions de nuitées.

Les Américains, deuxième groupe étranger après l’Allemagne, ont été presque dix fois plus nombreux à séjourner dans les hôtels helvétiques en septembre 2021 que douze mois plus tôt, avec plus de 123’000 nuitées, contre moins de 14'000 à l'automne 2020.

Nombre de touristes émiratis multiplié par quatre

La progression des Allemands fut plus modeste: 359'464 séjours, soit une hausse de 22%. En troisième position les Français, avec 99'547 hébergements, soit presque 50% de plus.

Autre surprise relative, sur les neuf premiers mois de cette année, le nombre de touristes en provenance des Emirats Arabes Unis a été multiplié par plus que 4, à 178'628 hôtes. En revanche, les Britanniques ont été plus que deux fois moins nombreux, à 190'307 personnes ayant séjourné dans les hôtels suisses.

ATS

