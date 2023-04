Finale de basket féminin – Les Nyonnaises veulent éviter que l’histoire se répète Face aux championnes de Suisse d’Elfic Fribourg qui n’ont plus perdu depuis le 18 mai dernier, les joueuses du Rocher se retrouvent en finale des play-off avec l’envie de créer l’exploit. Christian Maillard

Laure Margot et les Nyonnaises veulent y croire… SWISS BASKETBALL

Et à la fin, c’est toujours Elfic Fribourg qui gagne! Depuis 2018, les finales se suivent et se ressemblent. Les joueuses de Saint-Léonard qui ont enchaîné cette saison les victoires et les trophées, n’ont plus perdu une rencontre depuis le quatrième acte de la finale des play-off de l’an dernier. C’était à… Nyon, qui s’offrait, ce 18 mai au Rocher, un deuxième succès en finale face à l’ogre, un dernier sursis, le dernier.