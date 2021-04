Votations du 13 juin – Les objectifs fixés par la loi CO₂ jugés insuffisants La Grève du Climat et d’autres organisations du comité référendaire ont lancé leur campagne jeudi contre la loi sur le CO₂.

La Grève du Climat se positionne contre la loi sur le CO₂ votée le 13 juin prochain. Keystone

Tous les écologistes et tous les jeunes ne soutiennent pas la loi sur le CO₂, soumise au peuple le 13 juin. Jeudi, c’est le comité référendaire «Pour une écologie conséquente et sociale», composé de certains groupes régionaux, romands surtout, de la Grève du Climat et de d’autres organisations, qui a lancé sa campagne pour le non.

La loi sur le CO₂ est non seulement un pas dans la mauvaise direction, elle est carrément fatale, estiment les activistes du climat. Elle met hors de portée toute politique climatique sociale et cohérente.

En recommandant le non, le comité référendaire entend montrer une troisième voie, «une alternative nécessaire et urgente face à deux campagnes sans perspective», explique-t-il dans son communiqué.

Les objectifs fixés par la loi sont absolument insuffisants à tous les égards, estime le comité. La loi repose sur une déclaration d’intention visant à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050, mais même ses partisans admettent que les mesures proposées dans la loi ne permettront pas d’atteindre cet objectif.

Cela est d’autant plus problématique que la neutralité carbone d’ici 2050 est loin d’être suffisante: pour avoir 66% de chances de ne pas dépasser 1,5°C de réchauffement global, la Suisse doit atteindre la neutralité carbone d’ici 2030.

«Continuer de polluer»

Ensuite, la loi se concentre sur les compensations plutôt que sur les réductions, critique le comité. Ceci revient à donner aux grands pollueurs la possibilité de continuer de polluer. Ils pourront acheter des droits à émettre des gaz à effet de serre aux enchères, tandis que les petites entreprises qui n’ont pas les mêmes moyens devront faire des efforts de réduction.

En outre, la loi stipule qu’un quart de la réduction des émissions pourra être réalisé par des compensations à l’étranger. «Non seulement la Suisse n’assume pas sa responsabilité historique et actuelle en matière d’émissions mondiales, mais elle s’appuie sur des programmes de compensation à l’étranger dont l’inefficacité a été prouvée», affirme Mattia De Lucia, activiste pour le climat de Zurich.

Par ailleurs, la loi se concentre sur les transports motorisés individuels à fortes émissions, auxquels elle impose des normes d’efficacité ridicules, mais ignore l’effet rebond qui en découle.

Les taxes prévues par la loi sur le CO2 sont également antisociales, puisqu’elles feront peser une charge plus lourde sur les ménages à faibles revenus. Leur dimension incitative ne fonctionnera pas non plus, car elles ne sont pas assez élevées pour décourager les ménages aisés de voyager fréquemment en avion ou d’acheter des voitures très polluantes. Ainsi, ces taxes manquent leur cible et renforcent les inégalités sociales, estime le comité référendaire.

«Changeons le système»

«Les Verts et le PS promettent que la loi sur le CO2 pourra être améliorée par la suite», dénoncent les activistes du climat. Mais si le Parlement était en mesure de le faire, il aurait déjà mis en œuvre ces améliorations dans la loi actuelle, analysent-ils.

Un non à la loi sur le CO2 est donc nécessaire pour établir un nouveau rapport de force. «Notre horizon politique n’est pas une majorité parlementaire: c’est une mobilisation diverse et massive qui nous préparera à une grève générale pour le climat et la justice sociale».

Aux yeux des activistes, c’est le seul instrument politique avec lequel le peuple a pu jusqu’à présent remporter «de véritables victoires». C’est d’ailleurs ce qui est prévu le 21 mai avec la Grève pour l’Avenir.

Selon le comité, il existe d’innombrables approches et mesures différentes que la loi sur le CO2 pour faire face à la crise climatique d’une manière socialement juste: création d’un fonds pour le climat destiné à financer la transformation écosociale, interdiction des investissements dans les secteurs nuisibles au climat, abolition de l’élevage industriel et transition vers une agriculture décarbonée et locale avec des méthodes d’agriculture régénératrice etc.

Avec leur recommandation de vote, les activistes vont à l’encontre d’une partie des grévistes du climat, des organisations écologistes comme Greenpeace et le WWF et de la plupart des sections jeunes des partis, PLR et UDC exceptés.

