Six mois après la ZAD – Les objets trouvés sur la colline du Mormont prennent la poussière Malgré l’effort fourni par La Sarraz pour inventorier et stocker les affaires des anciens occupants de la Colline du Mormont – une opération à 24’000 francs –, peu d’intéressés sont venus les récupérer. Marine Dupasquier

Le coût de l’évacuation des effets personnels des zadistes aura coûté près de 24’000 francs à la commune (évacuation, tri, heures de travail, frais d’avocat, etc.). Christian Brun

Les zadistes ne se sont pas pressés au portillon pour venir récupérer leurs effets personnels, abandonnés lors du démantèlement de la ZAD de la Colline, le 30 mars dernier. Six mois plus tard, la centaine d’objets ramassés, inventoriés et stockés par la commune de La Sarraz prend gentiment la poussière. À ce jour, les services communaux n’ont abouti qu’à trois demandes. Une dizaine est toujours en cours d’analyse.

Des objets abandonnés sur place par les zadistes évacués par la police, de la ZAD du Mormont.

Un enthousiasme timide que Dominique Pythoud, responsable du service technique, tente d’expliquer par deux facteurs. «Il y a d’abord le montant de l’émolument qui est relativement élevé pour des bricoles», indique-t-il. En effet, 60 francs sont demandés d’office pour couvrir les frais administratifs, auxquels sont ajoutés 25 francs par article demandé. «Je peux comprendre qu’on ne veuille pas payer 85 francs pour une trottinette en mauvais état», admet le chef de service.