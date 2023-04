Combats à Khartoum – Les Occidentaux fuient le Soudan en plein chaos Alors que les ONG tentent de rester sur place, plusieurs pays, dont les États-Unis et la France, ont évacué ce week-end leurs ressortissants. Côté suisse, c’est l’incertitude. Virginie Lenk

Des ressortissants saoudiens accueillis à Djeddah le 22 avril 2023. AFP/HO/SPA

«Les choses changent d’heure en heure, la situation est très volatile.» Jointe à Nairobi, la porte-parole du CICR en Afrique, Alyona Synenko, ne cache pas son inquiétude. «L’accès à internet est coupé à Khartoum et il est très difficile de communiquer avec nos équipes.» Si l’organisation n’envisage pas, pour l’instant, de quitter le pays, elle a déplacé certains employés à Kassala et à Al-Qadarif. «C’est extrêmement tendu et les combats se poursuivent à Khartoum. Nous devons répondre à l’urgence humanitaire, mais aussi prendre soin de notre personnel.»