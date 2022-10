CONCOURS | 10 x 2 places à gagner – Les océanographes 24 heures vous offre 10 x 2 places pour Les océanographes suivi d’un bord de plateau, le jeudi 3 novembre 2022 à 19h au Théâtre La Grange – UNIL.

Les océanographes DR

Un spectacle qui s’empare des archives d’Anita Conti, première femme océanographe française, pionnière de l’écologie et première scientifique à témoigner du monde fermé des marins. En 1952, elle embarque sur un chalutier pour partager la dure vie des pêcheurs de morue en Atlantique, seule avec sa caméra et soixante hommes durant six mois.

Dans un dispositif théâtral composé d’images filmées, d’extraits de journaux de bord et d’interviews, Émilie Rousset et Louise Hémon mettent en regard les documents passés et les recherches actuelles. En écho à la trajectoire de cette militante d’avant-garde qui avait pressenti la nécessité de la protection des océans, elles ont été à la rencontre des océanographes contemporains.

Une réflexion pleine d’humour sur le discours des images, le rôle des nouvelles technologies et de l’intelligence artificielle dans la préservation de la biodiversité marine. Quels discours politiques ces nouvelles images scientifiques produisent-elles, et comment influencent-elles nos imaginaires?

Informations complémentaires: www.grange-unil.ch

Participez gratuitement, jusqu’au dimanche 9 octobre 2022 à 23h, en remplissant le formulaire: