Affaires russes à haut risque – Les oligarques se mettent à fuir Vladimir Poutine Quatre milliardaires ont renoncé à la citoyenneté russe et ne veulent plus rien avoir à faire avec le Kremlin. C’est aussi mieux pour le business. Zita Affentranger

Il a rendu son passeport russe cette semaine: Oleg Tinkow en tournée de promotion pour sa banque Tinkoff dans le cadre du Tour de Suisse 2014, à Saas Fee (VS). GIANLUCA COLLA/GETTY IMAGES

Les oligarques russes ont longtemps figuré en tête de la liste «Forbes» recensant les personnes les plus riches. Mais depuis le début de la guerre en Ukraine, ils ne sont plus que deux parmi les 100 personnes les plus riches du monde.