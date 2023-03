Aide humanitaire – Les ONG sont confrontées à la fatigue des donateurs Dans le sillage du CICR, elles reconnaissent les difficultés financières à réagir aux crises toujours plus nombreuses, alors que l’Ukraine mobilise les soutiens. Virginie Lenk

L’ONG World Central Kitchen distribue de la nourriture à des réfugiés ukrainiens à Mikolaïv, le 24 octobre 2022. EPA/HANNIBAL HANSCHKE

Les besoins explosent, l’argent manque: les mots du directeur général du CICR Robert Mardini et son appel urgent aux dons – faute de quoi l’organisation pourrait manquer cette année de 700 millions de francs – ne surprennent personne dans le milieu humanitaire. «Cela fait depuis la pandémie et la guerre en Ukraine que l’on observe des réductions dans les enveloppes des gouvernements, constate Ivana Goretta, responsable de la recherche de fonds à Terre des hommes. En raison de l’inflation, les pays se recentrent sur leurs économies domestiques et font de plus en plus des calculs géopolitiques lorsqu’il s’agit d’aide internationale.»