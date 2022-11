COP27 de Charm el-Cheikh – Les ONG et activistes égyptiens privés de sommet Accréditations refusées, manifestations restreintes, activistes réprimés. Les organisations indépendantes dénoncent la politique d’intimidation du gouvernement égyptien. Hossam Rabie - Le Caire

La dernière marche pour la planète à Bruxelles, le 23 octobre 2022. L’Égypte veut restreindre les manifestations de ce genre lors de la COP27. AFP/NICOLAS MAETERLINCK

C’est à distance, loin des débats et rencontres de la COP27, que Mohamed Hassan* devra rédiger ses rapports sur ce sommet. Cet activiste de 36 ans et rédacteur dans un média sur l’environnement a passé près d’un an en prison pour son travail journalistique. Pour lui, une simple demande de participation à la COP est dangereuse. «Je n’ai pas osé prendre le risque. Ce sont les forces de sécurité qui sont en charge des autorisations. Et pour elles, je suis indésirable.»