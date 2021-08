Densification à Lutry – Les opposants à Burquenet Sud veulent un référendum Le comité référendaire doit récolter 1120 signatures d’ici au 14 septembre pour soumettre le plan de quartier au vote populaire. Romaric Haddou

Le comité référendaire doit déposer 1120 signatures au château. Florian Cella

À Lutry, le plan de quartier Burquenet Sud pourrait passer par les urnes. Alors que le Canton vient d’approuver ce projet de densification étudié depuis 2011, un comité référendaire espère le porter devant la population. Ses membres ont jusqu’au 14 septembre pour récolter 1120 signatures. Délimité par la route de Lavaux, celle de la Conversion et les chemins de la Combe et de Burquenet, le plan de quartier doit accueillir quelque 150 nouveaux habitants dans des bâtiments sur 5 ou 6 niveaux. Le Conseil communal a donné son aval en décembre 2019.

Il y a deux ans, l’enquête publique avait suscité 42 oppositions dont celles de Sauver Lavaux et de la section vaudoise de Patrimoine Suisse. En cause: de futures constructions trop élevées, la disparition d’un espace de verdure à proximité du bourg, un accroissement des nuisances et un manque d’infrastructures pour absorber l’augmentation de la population.