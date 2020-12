Projet débloqué – Les opposants au collège du Muids ont été déboutés Le Tribunal cantonal a levé les trois recours d’opposants à la construction du centre scolaire intercommunal prévu sur la Commune d’Arzier-Le Muids. Yves Merz

Image de synthèse du futur collège intercommunal, prévu au Muids. DR

C’est un gros soulagement pour les cinq communes de l’Association intercommunale scolaire de Genolier et environs (AISGE). Après de nombreux mois de procédures judiciaires, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a conclu que «les trois recours, mal fondés, doivent être rejetés». En d’autres termes, le permis de construire un collège de 24 classes avec une salle omnisports triple, une UAPE et une salle polyvalente ouverte à la population du village peut entrer en force. Les opposants ont encore droit à recourir au Tribunal fédéral.