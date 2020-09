Genève – Les opposants au projet des Vernets obtiennent un sursis L’effet suspensif demandé par les opposants au projet immobilier du quartier des Vernets, à Genève, a été accordé ce vendredi par le Tribunal administratif de première instance pour la construction de l’un des quatre bâtiments.

Le nouveau quartier des Vernets avait été présenté à la presse le 1 juillet 2020 à Genève. KEYSTONE/Martial Trezzini

À Genève, les associations et les voisins qui ont fait recours en juillet contre le projet immobilier aux Vernets ont obtenu une «petite victoire» devant la justice. L’effet suspensif a été accordé pour la construction d’un des quatre bâtiments.

Il s’agit de l’immeuble destiné à du logement situé le long de la route des Acacias, a indiqué vendredi à Keystone-ATS Pierre Bayenet, avocat des recourants, par ailleurs député suppléant d’Ensemble à Gauche. Cette décision du Tribunal administratif de première instance permet de dégager le terrain, mais pas de commencer la construction.

Les juges ont aussi demandé aux promoteurs de ne pas toucher à une haie de 120 mètres de long jusqu’à ce que sa valeur environnementale soit établie, a précisé Pierre Bayenet. Par ailleurs, seize arbres sur les 113 qui sont amenés à être abattus pour réaliser ce vaste projet immobilier ne pourront pas être touchés.

Recours possibles

En revanche, le Tribunal administratif a refusé l’effet suspensif pour les trois autres bâtiments prévus sur le site de l’ancienne caserne des Vernets. Mais selon Pierre Bayenet, l’effet suspensif accordé pour l’un des bâtiments «montre qu’il y a quelque chose qui ne va pas dans ce projet». Toutes ces décisions sont sujettes à recours.

En plus des abattages d’arbres, les opposants contestent de nombreux écarts entre le Plan localisé de quartier (PLQ) et les autorisations définitives au niveau architectural. Ils dénoncent des appartements mal conçus et veulent un redimensionnement du projet à la baisse. Une manifestation était prévue en fin de journée.

Au sein du PAV

Ce vaste projet immobilier s’inscrit dans le cadre du développement du secteur Praille-Acacias-Vernets (PAV). Il prévoit 1500 logements, dont 300 pour des étudiants, dans deux îlots de 30 mètres de haut et une tour de 86 mètres. Le projet comprend aussi un immeuble d’activités avec un hôtel.

ATS/NXP