Apples – Les ordinateurs et leur voleur ont disparu dans la nature L’homme qui avait cambriolé à deux reprises la salle informatique du collège en 2017 a été arrêté, libéré puis délivré, la justice ayant perdu sa trace après l’avoir relâché en attendant son jugement. Cédric Jotterand

La salle informatique du collège Léman (sur la gauche du bâtiment), à Apples, a été vandalisée à plusieurs reprises en 2017. L’auteur des faits a été arrêté en 2019 avant de disparaître. Yvain Genevay

C’est presque une partie de «cache-cache», comme celles qui se jouent dans le préau du collège Léman d’Apples, à laquelle se livrent la justice et le ressortissant roumain qui a cambriolé à deux reprises en dix jours la salle informatique de l’établissement. Au début 2017 en effet, la première tentative avait échoué – les ordinateurs avaient été retrouvés derrière une haie – mais la seconde avait fait mouche pour le malfrat qui était parvenu à ses fins.

La faute aux semelles!

Mais le voleur de PC a laissé quelques traces derrière lui, notamment un peu d’ADN et des empreintes de semelles. Identifié dans le fichier d’Interpol, l’individu a été signalé à toutes les polices d’Europe avant d’être arrêté deux ans plus tard lors d’un contrôle à la douane bâloise. «Le prévenu a été placé en détention préventive dans le canton de Vaud le 14 mars 2019, avant d’être relâché soixante-cinq jours plus tard», indique l’acte d’accusation.