Musiques festives à Lausanne – Les organistes font aussi leur marché de Noël à Saint-François L’église lausannoise lance Bô Orgues, dix rendez-vous jusqu’au 20 décembre pour découvrir les instruments et des interprètes réputés. Matthieu Chenal

Benjamin Righetti, organiste titulaire à Saint-François, jouera sur le petit orgue coffre ce samedi 4 décembre et aux grandes orgues le samedi 11 avec le chœur de femmes Hodie Beata XXI. Olivier Vogelsang

«On ne se rend pas compte du luxe que nous avons en Suisse avec nos églises bien chauffées!» lance Benjamin Righetti sur le ton de la boutade. L’organiste titulaire de Saint-François est parti de cette opportunité pour inviter des solistes peu sollicités durant la saison froide et pour mettre en valeur les quatre instruments de l’église lausannoise. En clin d’œil au marché de Noël qui a pris ses quartiers autour de l’édifice, l’Association des concerts de Saint-François et l’Esprit Sainf lancent «Bô Noël», dix rendez-vous festifs du 30 novembre au 20 décembre.

Les Docks à l’église!

Première surprise en parcourant le programme, les Docks produisent un concert à Saint-François avec la chanteuse et organiste Anna von Hausswolff (ve 3 décembre, complet). «Nous savons qu’il est difficile d’attirer un large public pour la musique ancienne, reconnaît Benjamin Righetti. Cette proposition des Docks tombe à pic, car nous n’aurions pas pu financer le show audiovisuel de l’organiste suédoise. Peut-être va-t-elle susciter des envies pour des programmes plus pointus?»

Benjamin Righetti ne cache pas qu’une bonne partie de l’affiche doit beaucoup à ses coups de cœur, à commencer par Kumi Choi, qui ouvre les feux ce soir 30 novembre (20 h). La Coréenne formée à Paris, Fribourg-en-Brisgau et Bâle a raflé tous les premiers prix des récents concours d’orgue. Benjamin Righetti ne tarit pas d’éloges sur cette jeune Asiatique d’abord réservée, mais «extravertie et très expressive» à la tribune, ni sur l’Espagnole Loreto Aramendi, qui vient de San Sebastián (ma 7 déc., 20 h).

L’organiste coréenne Kumi Choi ouvre les feux de Bô Orgues ce mardi 30 novembre à l’église Saint-François dans un répertoire allant du XVII e au XX e siècle. Aborstudio, Séoul

Le dialogue de Pierre-Alain Clerc et Philippe Despont aux deux orgues de chœur est un hommage au rôle déterminant de ces deux musiciens pour le renouveau de l’instrument et de la musique ancienne à Lausanne (ve 10, 20 h). Quant à Jean-Baptiste Robin, on a affaire à l’un des plus éminents représentants de l’école d’orgue française. Le titulaire de la Chapelle royale de Versailles est également improvisateur flamboyant et compositeur réputé.

Matthieu Chenal est journaliste à la rubrique culturelle depuis 1996. Il chronique en particulier l'actualité foisonnante de la musique classique dans le canton de Vaud et en Suisse romande. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.