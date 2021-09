Château de Morges – Les oubliées de l’histoire au cœur d’une expo Religion, politique ou armée, les femmes ont longtemps écartées du pouvoir. Une exposition éclaire certains combats, dont tous ne sont pas gagnés aujourd’hui. Lucas Philippoz

L’obtention du suffrage féminin – parfois contesté dans leurs rangs – marque un moment important sur l’échelle des droits et d’une forme de pouvoir à arracher aux hommes. JDM

«Diriez-vous qu’il s’agit d’une exposition féministe?» Posée devant une affiche pour l’octroi du droit de vote aux femmes suisses, la question fait sourire Jasmina Cornut et Martial Poirson, les deux commissaires de la nouvelle exposition temporaire du château de Morges. «C’est avant tout une exposition historique. Nous voulions faire un pas de côté par rapport au débat contemporain pour donner une profondeur et contextualiser les combats que les femmes ont pu mener dans le passé, afin de mieux comprendre les inégalités actuelles.»

Jusqu’au 1er mai 2022, «Le sexe faible?» entend mettre en lumière les actions et représentations des femmes et leur rapport aux pouvoirs, du XVIe au XXe siècle, alors qu’elles en étaient, de fait, exclues. Les visiteurs sont invités à la découverte et à la réflexion, détaille Adélaïde Zeyer, directrice du château de Morges et ses musées: «Il s’agit de visibiliser ces femmes souvent oubliées dans l’histoire, mais aussi de dénoncer les stéréotypes qui leur sont encore associés.»