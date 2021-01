Économie – Les ouvriers du chantier de la CGN seront logés deux ans à l’hôtel Pour ses deux nouveaux bateaux, la Compagnie Générale de Navigation a besoin de spécialistes de Lucerne. Ils «sauvent de la faillite» l’Hôtel Regina. Cindy Mendicino

Lausanne, le 20 janvier 2021. Afin de réaliser la construction de nouveaux navires sur son chantier naval, la CGN a agrandi la halle dévolue à l’entretien des bateaux. Benoît Gaillard, président de la compagnie, est ici devant la halle en cours d’agrandissement. Chantal Dervey

Une entreprise largement en mains publiques qui convainc un prestataire de payer davantage pour mieux loger ses employés et soutenir une branche économique en grande difficulté, cela n’est pas fréquent.C’est pourtant ce qui va se jouer sur les bords du Léman dans les mois à venir.

On l’a dit, la CGN (Compagnie Générale de Navigation) mettra à flot deux tout nouveaux bateaux en 2023. Ceux-ci sont déjà en conception de façon éparpillée, mais vingt-quatre mois de travaux se dérouleront sur le site de la CGN, entre Bellerive et Ouchy. Et les spécialistes nécessaires à ce type de construction ne courent pas les rues. C’est à Lucerne qu’il a fallu aller les chercher.