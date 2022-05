Il y a, dans les rues de Ramallah, des Palestiniens de toutes les générations. Des enfants sur les épaules de leurs parents portant des drapeaux deux fois plus grand qu’eux, un groupe de femmes plus âgées avec des écharpes noires et rouges en broderie palestinienne traditionnelle et des jeunes, surtout, tee-shirt avec l’inscription «1948», keffieh sur la tête, pancartes «Pour notre droit au retour» en main. À midi et demi, les sirènes de la Nakba – «catastrophe» en arabe – retentissent: septante-quatre secondes, pour marquer les septante-quatre années passées.