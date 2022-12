Question verte – Les panneaux solaires, ça se recycle vraiment? Les modules photovoltaïques seraient impossibles à recycler, dit une légende urbaine tenace. En réalité, ça se recycle à 95%. Jocelyn Rochat

LOUIZA

C’est l’un des préjugés les plus répandus sur l’industrie solaire, si l’on en croit Swissolar, porte-parole politique de la branche: nombreux sont ceux qui pensent qu’il serait «pratiquement impossible de recycler les modules photovoltaïques». Or rien n’est plus faux.