L’invité – Les paradoxes des politiques publiques de prévention René Knüsel analyse l’incertitude concernant les mesures prises pour enrayer la pandémie de Covid-19. Opinion René Knüsel

L’affaiblissement de la pandémie de la Covid-19 s’accompagne de rumeurs, mais aussi de protestations. Le doute s’instille progressivement dans certains esprits. Et si les mesures déployées pour faire face au virus avaient été exagérées, peu appropriées, voire inutiles? Les thèses du complot alimentent les discussions.

Les décisions politiques prises par les autorités fédérales dès la fin du mois de février visaient à mettre en place des mesures de prévention pour éviter l’extension de l’épidémie. L’interdiction des rassemblements d’une certaine importance, puis la généralisation des gestes barrières ont sans doute permis de contenir l’épidémie en Suisse et dans les autres pays européens.

«Que se serait-il passé si le (semi-)confinement n’avait pas été déclaré?»

Le doute doit pourtant accompagner cette affirmation, car l’efficacité du dispositif semble remettre en cause l’existence même de la menace. Le risque non advenu ou atténué interroge sur l’importance du dispositif préventif mis en place. N’était-il pas exagéré? La situation n’a-t-elle pas été sciemment noircie pour justifier l’importance des mesures? La qualité des résultats obtenus interroge la menace elle-même et relativise le danger.

C’est l’un des paradoxes de la prévention qui, quand elle se montre efficace, tend à mettre en cause sa crédibilité même. Que se serait-il passé si le (semi-)confinement n’avait pas été déclaré? Nul n’est en mesure de le dire et les responsables politiques qui ont pris d’autres options se sont finalement ravisés (Grande-Bretagne) ou ont tout de même fini par décréter certaines mesures prophylactiques (Suède).

Au début de la pandémie, face à la rapidité de la diffusion du virus, à l’impuissance des réponses médicales, aux incertitudes de toute nature sur son origine et aux difficultés à enrayer la propagation, les voix discordantes étaient inexistantes ou inaudibles.

Pas de vérité absolue

La menace jugulée, l’épidémie sous contrôle, des «voix courageuses» disent leur désapprobation, minimisent les risques, remettent en question les mesures préventives dont on peut penser qu’elles ont contribué à diminuer l’impact sur la morbidité et la mortalité. Mais l’administration de la preuve est quasi impossible.

Les politiques préventives n’ont pas apporté de réponses définitives. Leur mise en œuvre intervient précisément à défaut d’autres solutions. Seuls les scientifiques pourront peut-être apporter à l’avenir quelques certitudes sur le virus, la contamination et les moyens d’y faire face. D’ici là, la polémique enflera pour décrédibiliser à tout-va, ou remettre en question l’utilité de toute prévention.

Il est vrai qu’un autre scénario n’a pas été éprouvé et qu’il ne pourra plus l’être. Le doute peut dès lors alimenter les théories, quitte à falsifier la réalité. L’expérience Covid-19 ne nous aurait-elle rien appris?