Les parents de bébés brûlent d’inquiétude

La vague de chaleur s’invite à l’Hôpital de l’Enfance, à Lausanne. Ce n’est pas la ruée, ni la panique. Plutôt des questions et de l’inquiétude des parents de tout petits enfants. Ils sont parfois pris au dépourvu face aux manifestations de leur nourrisson qui souffre de la chaleur: «Mon bébé a une température un peu au-dessus de la normale, il n’a pas l’air bien, est-ce grave?»

Des cas de ce type, la Dre Ilaria Taddeo, médecin à l’Hôpital de l’Enfance, les connaît bien. «Les parents posent plus de questions», relève-t-elle, avant d’ajouter: «Nous n’avons pas encore de cas de déshydratation liés à la canicule. Mais nous voyons des petits bébés qui sont fébriles en raison de la chaleur. Dès qu’on les déshabille, la fièvre diminue.»

Les humains les plus jeunes, tout comme les plus âgés, sont en effet parmi les plus démunis face à la chaleur. La réaction des tout-petits peut être une source d’inquiétude. «Des bébés présentent un état fébrile mais, en fait, ils ont trop chaud. On parle là de températures dites subfébriles, aux alentours de 37,7 °C. À 38,5-39 °C, c’est vraiment de la fièvre», souligne la pédiatre. Qui donne quelques conseils: «Il ne faut pas trop les couvrir. Un body, c’est suffisant.»

Beaucoup de parents demandent des conseils au sujet de l’hydratation ou d’autres points qui nécessitent de l’attention. «En ce qui concerne les tout-petits nourris au sein, il n’y a pas de problème. Sinon, surtout pour les enfants de 1 ou 2 ans, un biberon d’eau doit toujours se trouver à disposition. D’une manière générale, il faut éviter les sorties aux heures les plus chaudes», rappelle la Dre Ilaria Taddeo.

Personnes âgées fragiles

La chaleur provoque des difficultés à l’autre extrémité de la vie. L’Hôpital de Nyon présente des observations intéressantes du côté des plus âgés. Sans toutefois parler d’une catastrophe qui serait liée à la canicule: «Aux Urgences, nous avons une forte activité ces derniers temps. Nous enregistrons 80 cas par jour. C’est une situation en haut de la moyenne», relève le directeur général du Groupement hospitalier de l’Ouest lémanique, Daniel Walch. Prudent, il ne dira pas que la chaleur est responsable de cette forte activité. Mais i­l observe que davantage de personnes très âgées, de 80 ans et plus, se présentent afin d’obtenir des soins. Pour quelles raisons? «Des chutes ou des malaises», répond Daniel Walch. Imaginer que ces patients tombent ou se sentent mal parce qu’ils sont fragilisés par la canicule n’a rien d’irréaliste. Mais le directeur général ne veut pas déroger aux règles scientifiques: «On peut émettre cette hypothèse mais on ne peut pas l’objectiver», souligne-t-il.

Il est en revanche objectivable que les mesures de prévention – les «plans canicule» – sont appliquées. «À trois reprises, des soignants des Centres médicaux sociaux (CMS), qui font des visites à domicile, ont amené des patients qui semblaient affaiblis à titre préventif. Sans les hospitaliser, nous contrôlons leur état, notamment leur hydratation. Ensuite, ils rentrent chez eux, toujours accompagnés par le CMS.»

Le plus grand service d’urgences du canton de Vaud, au CHUV, reste prudent dans son appréciation de la situation. La période de grosse chaleur en cours est trop limitée dans le temps pour que des comparaisons significatives de fréquentation s’imposent. Les maladies de la chaleur se manifestent pourtant. PharmaciePlus, à la gare d’Yverdon-les-Bains, note ainsi les crises d’asthme, les coups de soleil et les insolations. Ou encore les baisses de tension, provoquées par le manque d’eau ou d’alimentation. (24 heures)