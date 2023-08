Les parents lui disent merci – Une app pour trouver une table à langer Quatre Vaudoises ont lancé BabyCities, une application gratuite et participative qui permet aux familles de trouver partout dans le monde des lieux disposant d’équipements pour enfants. Marie Maurisse

Ces quatre Vaudoises viennent de lancer l’application BabyCities. De gauche à droite: Frédérique Reffet Plantier, à l’initiative du projet, Aine Power, Victoria Rydborn et Julie Schlaefli. Marion Correvon

La première fois que Frédérique Reffet Plantier a emmené son fils à Paris, il avait six mois. Et elle en garde un souvenir pour le moins marquant. «Nous nous sommes arrêtés manger dans un restaurant qui n’avait pas de table à langer, raconte-t-elle. J’ai dû lui changer la couche sur la banquette. Et là, il m’a fait l’équivalent du Jet d’eau de Genève! Les gens ont été compréhensifs, mais j’étais mortifiée.»

Lui vient alors l’idée de recenser les restaurants, bars, hôtels ou autres lieux «kids friendly», qui sont accessibles aux poussettes et disposent de matériel adéquat comme une chaise haute, la fameuse table à langer, mais aussi un coin dédié aux jeux. «Je pensais qu’une telle base de données existait, mais en fait pas du tout, s’exclame-t-elle. Je me suis aussitôt dit qu’il fallait en créer une.»

Chaise haute et menu enfant

Elle convainc alors trois de ses collègues (Victoria, Aine et Julie) à la Fédération équestre internationale, où elle travaille, de se lancer. Ensemble, elles créent une Sàrl et mandatent des développeurs pour fabriquer l’application BabyCities, officiellement lancée le mois dernier. L’interface, disponible en anglais mais aussi en français, est gratuite: en fonction de sa géolocalisation ou d’une recherche par lieu, on repère rapidement les endroits avec les pictogrammes correspondant aux différents services recherchés. Par exemple si je me trouve dans le Gros-de-Vaud, je vois que l’Auberge La Balance, à Daillens, dispose de tout le nécessaire pour que je passe un moment serein avec mon enfant, sans avoir à me contorsionner pour le faire manger sur mes genoux.

«Mon rêve, ce serait que cette application incite les restaurateurs à s’ouvrir aux familles.» Frédérique Reffet Plantier, cofondatrice et directrice de l’application BabyCities

En créant rapidement un compte sur l’application, je peux aussi enrichir sa base de données, en précisant que le restaurant où je viens d’aller dispose d’un coin jeu ou d’un chouette menu enfant. Grâce aux premières utilisatrices, des dizaines de sites sont déjà recensés en Suisse, en France, au Canada et aux États-Unis. À terme, l’idée est que cela couvre le monde entier. «Mon rêve, ce serait que cette application incite les restaurateurs à s’ouvrir aux familles, dit Frédérique Reffet Plantier. S’ils adaptent leurs lieux, ils verront que la clientèle sera au rendez-vous».

Cette mère de deux enfants, qui vit près d’Orbe, ne compte pas devenir millionnaire: l’application est un projet annexe à son travail, qu’elle ne compte pas quitter. «BabyCities restera toujours gratuite pour les parents, explique-t-elle. Mais à terme, j’aimerais qu’elle s’autofinance. Je me dis que les restaurateurs pourraient payer un peu afin de mettre en avant leur offre pour les familles. Cela permettrait de rembourser les frais de fonctionnement.»

Marie Maurisse est journaliste société à la rubrique Vaudoise. Active depuis près de 15 ans dans le domaine et spécialisée dans l'enquête, elle a cofondé le média spécialisé Gotham City, réalisé plusieurs documentaires et écrit deux livres. Plus d'infos @mariemaurisse

