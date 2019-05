«Les parents n’ont en aucun cas à s’inquiéter»

David Payot, le municipal de l’Enfance, se voit contraint de sortir du bois avant le prochain Conseil communal mardi alors qu’il voulait réserver ses réponses aux élus au sujet de la polémique sur des familles lausannoises exclues de l’accueil de jour.

«Seuls les parents qui ne travaillent pas et dont les enfants vont entrer en classe 1P à la rentrée sont concernés», assure David Payot dans un communiqué. Soit près de 80 parents au maximum. Et pour près de la moitié de ces cas on pourra trouver une solution d’ici les vacances d’automne au plus tard, compte tenu des changements de situation survenant entre le printemps et la rentrée scolaire. La lettre que ces parents ont reçue de la Municipalité n’avait pas pour but «de rejeter» les enfants, mais d’informer les parents qu’aucune garantie ne pouvait leur être donnée.

Rien ne change en revanche pour les parents dont les enfants qui sont aujourd’hui – et qui resteront demain – dans la catégorie préscolaire (0 - 4 ans) et qui bénéficient d’une place. «Ils n’ont en aucun cas à s’en inquiéter», assure le municipal. (24 heures)