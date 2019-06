Les parents ne sont pas toujours jugés coupables

Les parents dénoncés pour les retards et les absences de leur enfant ne sont pas systématiquement jugés responsables et coupables par les tribunaux. Tout l’enjeu est de convaincre qu’ils ont fait ce qu’ils pouvaient. En 2018, le Tribunal de police d’Yverdon a ainsi annulé les 700 francs d’amende infligés à un couple, reconnaissant qu’ils s’étaient assurés que leur fils prenait bien le LEB pour se rendre au collège d’Échallens. «La loi a été faite pour punir les parents qui n’envoient pas leurs enfants à l’école, ce n’est pas notre cas», avait lancé l’accusé.

En 2016, une Montreusienne a obtenu la levée d’une amende de 550 francs en raison des absences répétées de son fils aux nombreuses heures d’arrêt qui lui étaient infligées. Reconnaissant que ce dernier était «distrait», elle avait plaidé qu’elle pourrait difficilement amener un adolescent de 16 ans à l’école pour être certaine qu’il s’y rende. Même issue en 2013 à Lausanne pour un père qui a contesté une quelconque attitude fautive, regretté que le préfet n’ait pas plutôt remonté les bretelles à son fils et expliqué lui avoir fait bénéficié d’un cadre psychologique et logopédique. En l’occurrence, l’école a été épinglée car elle avait dénoncé le cas à la préfecture après seulement deux lettres d’avertissement.

Dans certains cas, les retards ou absences des enfants peuvent toutefois être parfaitement assumés par les parents, et avec un certain succès. En 2012 à La Chaux-de-Fonds, les parents d’un ado ont recouru contre une amende de 300 francs et obtenu une diminution de la douloureuse. Leur fils s’était absenté quelques jours pour participer à un tournoi de hockey alors que l’école avait refusé d’accorder le congé. Ils avaient invoqué l’importance de cette activité sportive pour leur enfant. (24 heures)