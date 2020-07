Sports – Les parents, partenaires numéros un du sport suisse L’encadrement familial est prépondérant dans la réussite des athlètes. Qu’il soit financier, humain ou en temps, l’investissement est souvent colossal. Pierre-Alain Schlosser

Ce document transmis par la famille Wawrinka est un des plus grands moments que les parents de Stan ont vécu. La victoire lors de l’Open d’Australie, en 2014. DR

Derrière chaque champion, se cachent des parents investis dans l’activité de leur enfant. «J’ai toujours reçu un soutien total de mes parents, relève Loris Rouiller, 20ans et champion d’Europe de cyclisme. Si on n’a pas cela en Suisse, c’est impossible de réussir une carrière sportive. Il faut vraiment dire «impossible» et pas «presque impossible».

Taxi, repas, lessive

Pour atteindre le sommet de la pyramide du sport suisse, la route est longue et tortueuse. Seuls de rares athlètes reconnus à l’international et sponsorisés parviennent à vivre de leur passion. Financièrement, il y a heureusement des soutiens incontournables (Swiss Olympic, les Cantons, les Communes) et quelques sponsors locaux. Mais généralement, les budgets sont grandement couverts par les économies du ménage.

Pour offrir une chance à leurs enfants de s’accomplir, les parents passent leur temps libre, week-ends et vacances compris, à les véhiculer, à les encourager, à les conseiller et à vivre ce projet personnel qui devient souvent celui de toute la famille. La plupart du temps, ils s’occupent de l’intendance. Font les repas, la lessive, l’administratif. Ils sont aussi des confidents. Pourtant, rares sont les parents qui articulent le mot «sacrifice» lorsqu’ils évoquent leur soutien. Aider un enfant à s’épanouir est aussi un enrichissement pour eux; ils en profitent pour faire des rencontres, découvrir un univers jusque-là inconnu. Et ils sont aux premières loges pour suivre les vicissitudes d’un sportif d’élite. Une aventure qui ne laisse généralement aucun regret. Mais qui reste un peu folle. «J’ai conscience que ce que mes parents ont fait n’est pas courant. C’est juste exceptionnel», raconte Thierry Miller, le meilleur pongiste qu’ait connu la Suisse. Ses parents ont investi une somme à six chiffres dans sa passion.

Un stylo comme récompense

Pour l’anecdote, après 80 titres, dont celui de champion du monde senior, une carrière à l’étranger et 21 ans en équipe nationale, le Genevois de 53 ans avait reçu de la Fédération un stylo en guise de remerciement pour sa carrière exceptionnelle. Ce qui démontre bien les moyens limités de certaines fédérations.

Parfois, les parents se démènent pour organiser des repas de soutien, animer un fan-club, mettre en place un site internet, chercher des sponsors. Ou tout simplement être là dans les moments difficiles.