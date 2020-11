Jeux d’argent – Les paris sportifs en ligne attirent près de 3000 Romands par semaine Critiquée par une élue socialiste pour une publicité jugée trop aguicheuse, la Loterie Romande dévoile ses chiffres. Patrick Monay

En vogue Le secteur des paris représenterait à lui seul plus de 50% du produit brut des jeux d’argent en ligne dans le monde. En Suisse, le phénomène est aussi en nette progression. Florian Cella

La Loterie Romande (LoRo) a-t-elle enfreint les règles en matière de publicité en vantant son jeu en ligne JouezSport? La conseillère nationale Laurence Fehlmann Rielle (PS/GE) en est convaincue. À ses yeux, le ton utilisé et les images diffusées dans ce clip sont de nature à attirer les mineurs, alors que la loi leur interdit l’accès aux jeux d’argent. Le Conseil fédéral devra répondre à son interpellation.

En attendant, nous avons cherché à sonder nos lecteurs sur leurs habitudes en matière de jeux en ligne. Et la LoRo nous a fourni ses chiffres les plus récents concernant les paris sportifs. Conclusion: ce secteur encore marginal semble être promis à un avenir florissant en Suisse.

Voici l’essentiel en trois points.

Notre coup de sonde

Plus de 350 lecteurs ont pris part au sondage non représentatif mené ce lundi sur nos supports numériques. À la question «Êtes-vous adepte des paris sportifs en ligne?» 95,4% des participants ont répondu par la négative. Seulement 1,7% disent parier très souvent et 2,9% occasionnellement.

Communauté

La LoRo dénombre en moyenne 2500 à 3000 joueurs actifs par semaine sur sa plateforme de paris sportifs en ligne, indique son service de communication.

En plein essor

À l’échelon mondial, le succès des paris sportifs donne le tournis. Ce secteur représenterait à lui seul plus de 50% du produit brut des jeux d’argent en ligne, indique Addiction Suisse dans une étude dévoilée en mai dernier.

En Suisse, le phénomène n’atteint pas de tels sommets. Mais l’augmentation et l’amélioration de l’offre génèrent une nette progression. Les paris sportifs de la LoRo – en ligne et sur le réseau physique – ont généré un produit brut de 19,8 millions de francs l’an dernier, sur 408 millions au total (soit près de 5%). Contre 7 millions en 2017 et 12,7 millions en 2018.

En 2019, conformément à sa mission, la LoRo a reversé 224,3 millions de francs à des institutions et associations d’utilité publique.